Более миллиона российских пенсионеров оказались должниками по кредитам 

Более миллиона пенсионеров, проживающих в России, входят в базу данных судебных приставов из-за долгов перед кредитными организациями. Об этом журналистам сообщили сотрудники пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что в общей сложности (по состоянию на 1 ноября 2020 года) 7,8 млн производств находились на исполнении у судебных приставов. Все эти дела касаются взыскания задолженностей с физических лиц в пользу банков.

Доля мужчин и женщин в этом перечне примерно одинакова — около 50%.

По 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста. На указанную категорию граждан приходится каждое шестое производство (17%), — передаёт ТАСС информацию от ФСПП.

За десять месяцев 2020 года судебные приставы взыскали с физических лиц, имеющих долги перед банками, 111,3 млрд рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, в России готовится специальная программа жилищных накоплений. Она рассчитана на граждан, не имеющих свободных средств для первого взноса по ипотеке. Речь, в частности, идёт о специальных банковских вкладах. Они могут стать своеобразной альтернативой потребительскому кредиту, который россияне берут всё чаще, чтобы внести первый ипотечный платёж.