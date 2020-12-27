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Большинство россиян ждут повышения зарплаты 

Прайм и ещё 7 4 часа назад
Большинство россиян ждут повышения зарплаты
Фото: РИА Новости
Более половины россиян (59%) в наступающем году ожидают повышения зарплаты, а четверть — мечтают об адекватном руководстве, показало исследование онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет с постоянной работой, из 303 населенных пунктов всех федеральных округов России.

"Больше половины россиян в этом году недовольно своей зарплатой и в предстоящем году ожидают ее повышения (59%). Стабильность важна 36% респондентов. Карьерного роста хотят 29% россиян. Работать под началом адекватного руководства в 2021 году мечтают 26% опрошенных", — говорится в исследовании.

Чаще остальных о повышении зарплаты говорили респонденты с доходом от 30 до 50 тысяч рублей в месяц (66%). Карьерного роста и стабильности в наступающем году больше всего ждут респонденты моложе 24 лет (41% и 50% соответственно). Повышения зарплаты женщины и мужчины ждут одинаково (59% и 60% соответственно), а вот о стабильности и новых задачах женщины мечтают чаще мужчин, также отмечают аналитики.
Кроме того, каждый четвертый рассчитывает на новые интересные задачи и проекты (25%). 17% работников хотят улучшения условий труда. Для 16% респондентов важен "апгрейд системы мотивации". Каждый одиннадцатый хочет признания своего труда (9%). Снижения нагрузки и улучшения отношений в коллективе от нового года ждут 5% и 4% респондентов соответственно.
А 8% ответивших признались, что уже ничего не ждут от своей работы.
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