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Россиянам назвали способ сэкономить на покупке техники 

Майк Габриелян 38 минут назад
Россиянам объяснили, как можно сэкономить на покупке техники
Фото: РИА Новости
Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке техники, которая подорожает в 2021 году на 10%. Президент совета гильдии маркетологов Игорь Березин предложил воспользоваться определенными днями, когда цены значительно ниже, сообщает URA.RU.

«Сэкономить на покупке можно. Нужно присмотреть понравившиеся модели и дождаться ближайшей распродажи: Черной пятницы, Киберпонедельника, Новогодней распродажи», — сказал Березин.

По его словам, за счет таких акций небогатым людям удается сберечь собственные средства. Однако эксперт рекомендовал не совершать покупки впрок и для перепродажи — технику будет невозможно выгодно продать.
Березин полагает, что в 2021 году техника подорожает примерно на 10%.
Экономист Константин Юрченко считает, что заметное удорожание техники возможно только после обвала рубля, но в ближайшее время этого не произойдет. Продавцы не смогут сильно повышать цены, так как в период кризиса это приведет к полному отказу от покупок.

«Людей, которые смогут себе позволить дорогостоящие покупки, будет все меньше. Страна вступает в эру осторожного потребления и экономных расходов», — сказал Юрченко.

Ранее «Рамблер» рассказывал о дорогих покупках, которые помогут сильно сэкономить.
Видео дня. В России прогнозируют рост цен на аренду жилья в 2021 году
Комментарии 3
Личный счет , Константин Юрченко , Игорь Березин , РИА Ura.ru
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