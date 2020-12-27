Россиянам объяснили, как можно сэкономить на покупке техники

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Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке техники, которая подорожает в 2021 году на 10%. Президент совета гильдии маркетологов Игорь Березин предложил воспользоваться определенными днями, когда цены значительно ниже, сообщает URA.RU.

«Сэкономить на покупке можно. Нужно присмотреть понравившиеся модели и дождаться ближайшей распродажи: Черной пятницы, Киберпонедельника, Новогодней распродажи», — сказал Березин.

По его словам, за счет таких акций небогатым людям удается сберечь собственные средства. Однако эксперт рекомендовал не совершать покупки впрок и для перепродажи — технику будет невозможно выгодно продать.

Березин полагает, что в 2021 году техника подорожает примерно на 10%.

Экономист Константин Юрченко считает, что заметное удорожание техники возможно только после обвала рубля, но в ближайшее время этого не произойдет. Продавцы не смогут сильно повышать цены, так как в период кризиса это приведет к полному отказу от покупок.

«Людей, которые смогут себе позволить дорогостоящие покупки, будет все меньше. Страна вступает в эру осторожного потребления и экономных расходов», — сказал Юрченко.