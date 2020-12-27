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Российские вузы начали снижать стоимость обучения из-за «удаленки» 

Майк Габриелян 1 час назад
Российские вузы стали снижать стоимость обучения из-за «удаленки»
Фото: depositphotos.com
Стали известны российские университеты, которые снизят стоимость обучения на 10% из-за перехода студентов на дистанционное обучение. Пока это только два вуза, в Москве и Волгограде. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает «Российская газета».

«Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января, снижают на 10 процентов плату по «внебюджету», — сказал Кравцов.

Он отметил, что вузы не могут урезать стоимость еще больше, потому что тогда придется снижать зарплату преподавателям. При этом они читают лекции как очно, так и в дистанционном режиме.
Ранее «Рамблер» сообщал, что студенты МГУ, обучающиеся на коммерческой основе, подали иск в суд для возврата денег за обучение из-за удаленки. По их мнению, из-за перевода на дистанционную форму, качество обучения значительно упало.
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Личный счет , Сергей Кравцов , МГУ , "Российская газета"
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