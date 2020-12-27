Российские вузы стали снижать стоимость обучения из-за «удаленки»

Стали известны российские университеты, которые снизят стоимость обучения на 10% из-за перехода студентов на дистанционное обучение. Пока это только два вуза, в Москве и Волгограде. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов сообщает «Российская газета».

«Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января, снижают на 10 процентов плату по «внебюджету», — сказал Кравцов.

Он отметил, что вузы не могут урезать стоимость еще больше, потому что тогда придется снижать зарплату преподавателям. При этом они читают лекции как очно, так и в дистанционном режиме.