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Россиянам рассказали, какие долги не спишет личное банкротство 

Лера Букина 54 минуты назад
Юрист рассказал, какие долги не спишет личное банкротство
Фото: РИА Новости
Гражданин, столкнувшийся с процедурой банкротства, должен учитывать, что не все задолженности будут списаны судом после признания его банкротом, заявила «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.
В Законе «О несостоятельности (банкротстве)» перечислены обстоятельства, при которых гражданин, который признан банкротом, не освобождается от своих долговых обязательств. Долг не будет списан, например, если человек не предъявил нужные данные или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду. Он не будет списан и при уклонении от уплаты налогов и сборов.
Также человек не освободится от обязательств, если он привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве и за преднамеренное или фиктивное банкротство.
Долг не будет погашен и в случае, если человек совершал незаконные действия или предъявил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита и при наличии требований кредиторов по имеющимся платежам и требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.
Кроме того, если гражданин столкнулся с обязательствами по выплате зарплаты и выходного пособия, то они не списываются в рамках банкротства. Будут сохранены и требования кредиторов о взыскании алиментов, а также возмещении морального вреда.
Ранее «Рамблер» сообщал, что банкротство для россиян может повлечь за собой негативные последствия, о которых люди часто не знают, так как их вводит в заблуждение реклама услуг процедуры освобождения от долгов. Об этом говорится в материалах Ассоциации банков России.
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