Россияне намерены сократить траты на еду в 2021 году 

Жители РФ намерены сократить траты на продукты питания в будущем году, сообщает «Лента.ру». Многие также мечтают изменить рацион и отказаться от вредных пищевых привычек.

Выводы сделаны на основе исследования, которое провели специалисты компании «Самокат». Они опросили более 1,6 тысячи россиян и выяснили, что 31% респондентов собирается меньше тратить денег на еду в будущем году. 74% намерены изменить свои пищевые привычки: исключить поздние ужины, отказаться от фастфуда, мучного, кофе и энергетических напитков. Многие россияне заявили, что их рацион требует кардинальных изменений: 76% проголосовавших хотят включить в него больше овощей, более половины мечтают о большем количестве мяса, 48% — о молочных продуктах, 41% респондентов намерены пить больше чистой воды.

Менять свое отношение к продуктам россияне намерены с Нового года. Более 60% заявили, что не планируют большой стол и обойдутся всего несколькими праздничными блюдами.