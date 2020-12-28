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Россияне намерены сократить траты на еду в 2021 году 

Павел Тиунов 1 час назад
Россияне намерены сократить траты на еду в 2021 году
Фото: РИА Новости
Жители РФ намерены сократить траты на продукты питания в будущем году, сообщает «Лента.ру». Многие также мечтают изменить рацион и отказаться от вредных пищевых привычек.
Выводы сделаны на основе исследования, которое провели специалисты компании «Самокат». Они опросили более 1,6 тысячи россиян и выяснили, что 31% респондентов собирается меньше тратить денег на еду в будущем году. 74% намерены изменить свои пищевые привычки: исключить поздние ужины, отказаться от фастфуда, мучного, кофе и энергетических напитков. Многие россияне заявили, что их рацион требует кардинальных изменений: 76% проголосовавших хотят включить в него больше овощей, более половины мечтают о большем количестве мяса, 48% — о молочных продуктах, 41% респондентов намерены пить больше чистой воды.
Менять свое отношение к продуктам россияне намерены с Нового года. Более 60% заявили, что не планируют большой стол и обойдутся всего несколькими праздничными блюдами.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Никита Масленников заявил, что из-за заморозки цен на подсолнечное масло и сахар подорожает среднестатистической новогодний стол. По его словам, ритейлеры с большой долей вероятности поднимут цены на праздничную продукцию, чтобы отбить потери. Предвестники подорожания люксовых товаров уже появились, добавил Масленников. По его словам, в настоящее время, например, наценки на красную рыбу примерно равны отпускной цене, в результате потребитель «переплачивает в 2 раза». Также, по его словам, дорожают огурцы, помидоры и цитрусовые.
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Комментарии 1
Личный счет , Никита Масленников , Lenta.ru
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