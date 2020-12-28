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Кабмин добавил средств на образовательные кредиты 

Российская Газета и ещё 4 2 часа назад
Кабмин РФ выделил 16 млн рублей на образовательные кредиты
Фото: ТАСС
Для повышения доступности среднего профессионального и высшего образования правительство по поручению президента расширило программу государственной поддержки образовательного кредитования.

"Сегодня дополнительно направим на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по образовательным кредитам, более 16 миллионов рублей", — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

В этом году ставка на такие займы была снижена до 3 процентов, напомнил глава кабмина. Мера оказалась очень востребованной, подчеркнул он. Такие льготные условия позволяют обучающимся на платной основе серьезно сократить расходы на образование.
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