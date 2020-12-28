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Раскрыта новогодняя схема обмана клиентов банков 

Мария Иванова 42 минуты назад
Раскрыта новогодняя схема обмана клиентов банков
Фото: ТАСС
Перед Новым годом у мошенников появилась новая схема обмана клиентов банков: теперь они не запугивают несанкционированными операциями, а предлагают вклады с повышенной доходностью. Об этом пишет «Коммерсант».
В декабре мошенники начали звонить россиянам с телефонных номеров банков и рассказывать о новых валютных вкладах с высокими ставками. Заинтересовавшемуся клиенту мошенник отправляет ссылку, по которой якобы можно открыть такой вклад.
Ссылка ведет на сайт, «притворяющийся» страничкой входа в личный кабинет банка. Если клиент введет там свои логин и пароль, мошенники сразу же получат доступ к его данным. Пока человек будет открывать вклад на поддельном сайте, преступники опустошат его счета.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты объяснили, что новая схема обмана появилась именно перед Новым годом, так как банки традиционно устраивают акции в это время.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Центробанке рассказали, что весной 2020 года банковские мошенники звонили россиянам на 300 процентов чаще. В ЦБ насчитали около 165 тысяч банковских операций, проведенных мошенниками во время пандемии. Сумма таких операций достигла 1,5 миллиарда рублей.
Также мошенники начали активно создавать сайты-подделки под Zoom. На них преступники размещают фишинговые страницы, где пользователям предлагается ввести персональные данные. Человек, который попадется на уловку, рискует лишиться денег.
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Комментарии
Личный счет , Центральный банк России
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