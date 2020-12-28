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Худший сценарий для рубля: прогноз экономиста 

Мария Иванова 1 час назад
Худший сценарий для рубля: прогноз экономиста
Фото: ТАСС
Кандидат экономических наук Дмитрий Воронов заявил, что при самом негативном сценарии курс доллара в январе 2021 года не будет выше 75-76 рублей. Об этом сообщает ИА REGNUM.
По мнению Воронова, распространение коронавируса в мире замедлится благодаря рождественским и новогодним каникулам, а во многих странах начнется массовая вакцинация. В такой ситуации причин для падения нефти, а, следовательно, и рубля нет.
Однако на российскую валюту продолжит давить санкционная угроза. Стране грозят санкции из-за предполагаемой хакерской атаки на американские госкомпании, также проблем может прибавиться из-за попыток Штатов заблокировать «Северный поток-2».
В числе факторов, способных поддержать рубль, Воронов назвал борьбу правительства с ростом цен на продукты: в случае девальвации национальной валюты снизить цены не удастся, поэтому министерства и Центробанк приложат максимум усилий, чтобы рубль не обвалился.
Кроме того, на руку рублю должно сыграть ослабление доллара на мировом рынка (летом за один евро давали 1,12 доллара, а сейчас — уже 1,22 доллара).
Как писал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин допустил, что курс доллара упадет до 55 рублей на фоне смены власти в США.
Обвал евро он считает маловероятным: Делягин заявил, что это произойдет только в том случае, если главная страна Евросоюза, Германия, целенаправленно займется деиндустриализацией. В таком случае евро будут девальвировать, считает Делягин.
Видео дня. Могут ли кредитные долги привести к финансовому кризису
Комментарии
Личный счет , Дмитрий Воронов , Михаил Делягин , ЕС , Центральный банк России
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