Худший сценарий для рубля: прогноз экономиста 

Кандидат экономических наук Дмитрий Воронов заявил, что при самом негативном сценарии курс доллара в январе 2021 года не будет выше 75-76 рублей. Об этом сообщает ИА REGNUM.

По мнению Воронова, распространение коронавируса в мире замедлится благодаря рождественским и новогодним каникулам, а во многих странах начнется массовая вакцинация. В такой ситуации причин для падения нефти, а, следовательно, и рубля нет.

Однако на российскую валюту продолжит давить санкционная угроза. Стране грозят санкции из-за предполагаемой хакерской атаки на американские госкомпании, также проблем может прибавиться из-за попыток Штатов заблокировать «Северный поток-2».

В числе факторов, способных поддержать рубль, Воронов назвал борьбу правительства с ростом цен на продукты: в случае девальвации национальной валюты снизить цены не удастся, поэтому министерства и Центробанк приложат максимум усилий, чтобы рубль не обвалился.

Кроме того, на руку рублю должно сыграть ослабление доллара на мировом рынка (летом за один евро давали 1,12 доллара, а сейчас — уже 1,22 доллара).

Как писал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин допустил, что курс доллара упадет до 55 рублей на фоне смены власти в США.