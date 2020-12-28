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В России задумались о выплатах пенсий в цифровых рублях 

Мария Иванова 41 минуту назад
В России задумались о выплатах пенсий в цифровых рублях
Фото: ТАСС
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в случае введения цифрового рубля россияне смогут получать цифровую пенсию. Об этом она заявила в интервью RTVI.

«Цифровой рубль — этот тот же рубль, просто в другой форме. Цифровой рубль — это быстрота и удобство расчетов», — подчеркнула глава ЦБ.

Она отметила, что сейчас есть два вида рубля — наличные и деньги в банке. Благодаря третьей, цифровой форме люди и бизнес смогут открывать кошельки и «иметь выражение рубля в токены [единицы учета криптовалюты — прим. ред.]» на платформе Центробанка.
Набиуллина отметила, что в ЦБ работают над технологией, которая позволит получать доступ к цифровым рубля даже без интернета. Также россияне смогут получать пенсии в цифровых рублях.

«Пенсии будут, как люди захотят. Они и сейчас, если захотят, получают наличными, на почту, на счет в банке, на карточку. Точно так же люди смогут выбирать», — заключила она.

Как писал «Рамблер», ранее Сбербанк оценил создание инфраструктуры для обеспечения киберустойчивости цифрового рубля в 20-25 миллиардов рублей. По данным РБК, такой прогноз был озвучен на встрече участников Ассоциации банков «Россия» с представителями Центробанка.
По мнению экспертов, существующий в России механизм киберустойчивости банковского сектора не подходит для нового вида валюты, необходимо создать новый, уникальный.
Среди угроз — слабый уровень защиты финансовых компаний, которых допустят к открытию кошельков с цифровыми рублями и проведению расчетов, а также возможное хищение профиля пользователя через взлом личного кабинета.
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Комментарии
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Сбербанк России , Центральный банк России
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