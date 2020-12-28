Набиуллина объяснила несовпадение официальной инфляции с личной

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что граждане России судят инфляцию по товарам повседневного спроса, тогда как Росстат рассчитывает ее по большому кругу товаров и услуг. Так, выходит, что она ниже в несколько раз, чем считают россияне, сообщает РИА новости.
О методике расчета инфляции глава российского регулятора рассказала в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым на канале RTVI. Музыкант и генпродюсер телеканала спросил Набиуллину, как получается, что официальные данные, которые свидетельствуют о низкой инфляции в стране, сильно расходятся с ощущениями граждан, для которых цены выросли на 25-30%.
«Это постоянная проблема, потому что, когда Росстат публикует цифры инфляции, и мы, соответственно, говорим о том, какая инфляция, мало кто верит, что она такая маленькая. Все говорят о том, что личная инфляция больше», — отметила председатель Банка России.
Она также отметила, что доверяет подсчетам Росстата, однако при этом «своя личная инфляция» у нее «другая, как и у многих».
Набиуллина подчеркнула, ЦБ РФ регулярно проводит опросы с целью выявить, как россияне воспринимают ценовую ситуацию.
Согласно прогнозу ЦБ РФ, инфляция в России по итогам года ожидается на уровне 4,6-4,9%. По данным Росстата, с 15 по 21 декабря недельная инфляция третью неделю подряд сохранялась на уровне 0,2%, а с начала года потребительские цены возросли на 4,7%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Российской Федерации в 2021 году планируется внедрение нового метода расчета инфляции. Этим планирует заняться Росстат. Ведомство намерено повысить доверие к официальной статистике.