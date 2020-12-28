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В ПФР рассказали о порядке выплаты январских пенсий 

Вероника Полынина 1 час назад
ПФР раскрыл сроки выплат январских пенсий
Фото: ТАСС
Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплате пенсий, пособий и ежемесячных выплат за январь 2021 года, передает РИА «Новости».
В пресс-службе ПФР рассказали, что с 25 декабря отделения фонда начали перечислять деньги «Почте России», а с сегодняшнего дня начали перечислять средства кредитным организациям, в том числе «Сбербанку».
Тем пенсионерам, которые получают выплаты через банки, деньги на счет начнут поступать уже с завтрашнего дня. Доставка пенсий через отделения «Почты России» будет осуществляться 29 и 30 декабря. С 4 января выплаты будут доставлять по привычному графику.

«До конца года Пенсионный фонд профинансирует доставку всех выплат за праздничные дни января», — пообещали в Пенсионном фонде.

Ранее, как писал «Рамблер», глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в случае введения цифрового рубля россияне смогут получать в том числе и цифровую пенсию.

«Пенсии будут, как люди захотят. Они и сейчас, если захотят, получают наличными, на почту, на счет в банке, на карточку. Точно так же люди смогут выбирать», — заключила она.

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Личный счет , Эльвира Набиуллина , Почта России , Пенсионный фонд РФ , Сбербанк России , Центральный банк России , РИА Новости
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