Пенсионеров заставят платить за долги внуков 

Следующий год может ознаменоваться для многих российских пенсионеров визитами судебных приставов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Московский комсомолец.

По словам доктора экономических наук Алексея Зубца, это может начать происходить ввиду того, что во многих случаях представители старшего поколения выступают в качестве номинальных заёмщиков по различным кредитам. Из-за этого в момент, когда их родственники — дети или даже внуки перестают платить, долговые обязательства ложатся на плечи самих пенсионеров.

Согласно официальной статистике, на конец 2020 года в России насчитывается около одного миллиона россиян старшего возраста, которые имеют кредиты в финансовых организациях. Ситуацию может выровнять лишь то, что Госдума продлила до 1 июля 2021 года мораторий на взыскание задолженности с пенсионеров.

Изначально он действовал лишь до 31 декабря 2020 года. Таким образом, пожилые могут получить рассрочку по выплате кредитов и страховых взносов ещё на полгода. Как полагает эксперт, ответственность за просроченные кредиты должны нести не только заёмщики, но и сами банки, которые недостаточно вкрадчиво проверяют платёжеспособность получателя кредита.