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Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума 

ТАСС и ещё 4 59 минут назад
Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Документ, опубликованный во вторник на официальном портале правовой информации, устанавливает на следующий год федеральный МРОТ в размере 12 792 рублей.
Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля (сейчас — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рубля (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.
Величина прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109% от прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, прожиточного минимума пенсионеров — 86%, прожиточного минимума детей — 97%. При этом документ устанавливает возможность пересмотра методики расчета МРОТ и прожиточного минимума раз в пять лет.
Закон также устанавливает МРОТ в размере "не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году". Кроме того, документ наделяет субъекты РФ правом определять размер прожиточного минимума с учетом природно-климатических особенностей местности.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Минтруд
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