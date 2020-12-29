В Госдуме объяснили отсутствие выплат на детей старше 7 

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что государство не вводит дополнительные выплаты на детей старше семи лет, так как их родителям ничто не мешает работать. Об этом сообщает «Ура.ру».

Бессараб подчеркнула, что единовременные выплаты на подростков в этом году были выделены в качестве пандемийного исключения.

«После семи лет ребенок идет в школу и родители в любом случае трудоустраиваются и обеспечивают свою семью», — заявила депутат.

Коллега Бессараб Валентина Кабанова добавила, что дети постарше, возможно, нуждаются в поддержке даже больше — «у них и размеры больше, и дороже все».

«Но всех сразу поддержать нельзя, не хватит средств. Поэтому пока решили так категорийно, с трех до семи помочь. А дальше поживем — увидим», — заключила она.

Как сообщал «Рамблер», ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что на пособия российским семьям с детьми от трех до семи лет выделят более 34 миллиардов рублей.

По словам премьера, благодаря этому семьи будут получать около пяти тысяч рублей на каждого ребенка.