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Россияне захотели получать зарплату еженедельно 

Лера Букина 1 час назад
Россияне захотели получать зарплату еженедельно
Фото: ТАСС
Согласно данным портала SuperJob, получать еженедельные выплаты хотели бы 20% опрошенных, более четверти из них (6%) сказали, что не против ежедневного получения заработной платы, пишет «Взгляд.ру» со ссылкой на ТАСС.
За получение ежедневной или еженедельной зарплаты выступили граждане, у которых доход не превышает 30 тысяч рублей в месяц (31%).
9% участников исследования хотели бы получать ежемесячные выплаты, таких оказалось больше всего среди участников моложе 24 лет (12%), а также с доходом более 80 тысяч рублей в месяц (12%). Более половины россиян (68%) предпочитают схему выплат два раза в месяц.
В исследовании, которое проводилось с 9-14 декабря 2020 года, приняли участие 1,6 тысяч экономически активных россиян.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2021 году роста зарплаты могут ждать работники онлайн-сферы, программисты и риелторы.
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Личный счет , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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