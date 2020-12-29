Россияне захотели получать зарплату еженедельно 

Согласно данным портала SuperJob, получать еженедельные выплаты хотели бы 20% опрошенных, более четверти из них (6%) сказали, что не против ежедневного получения заработной платы, пишет «Взгляд.ру» со ссылкой на ТАСС.

За получение ежедневной или еженедельной зарплаты выступили граждане, у которых доход не превышает 30 тысяч рублей в месяц (31%).

9% участников исследования хотели бы получать ежемесячные выплаты, таких оказалось больше всего среди участников моложе 24 лет (12%), а также с доходом более 80 тысяч рублей в месяц (12%). Более половины россиян (68%) предпочитают схему выплат два раза в месяц.

В исследовании, которое проводилось с 9-14 декабря 2020 года, приняли участие 1,6 тысяч экономически активных россиян.