Траты россиян за последнюю неделю выросли на 22%

Специалисты сервиса «СберИндекс» изучили, как россияне расстаются с деньгами в преддверии праздников, сообщает агентство «Прайм». Аналитики отмечают, что в 2020 году несмотря на катаклизмы перед Новым годом, жители страны традиционно начинают тратить больше денег.

Так, за неделю с 21 по 27 декабря уровень трат россиян вырос на 22%. Похожие показатели были зафиксированы в конце декабря 2019 года. Эксперты подчеркивают, что покупательская активность россиян в преддверии праздников сильно скорректирует годовые данные об уровне потребления.

Например, динамика потребительских расходов по итогам 2020 года оценивается на уровне минус 5,8%, расходы на продовольствие вырастут на 4,6%, непродовольственная розница «уйдет в минус» на 2%. Предновогодний ажиотаж повлияет и на совокупный товарооборот в России. Ожидается, что по итогам года он «прирастет» на 1,5%.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики подсчитали, во сколько выльется празднование Нового года среднестатистическому россиянину. Изучив статистические данные, эксперты пришли к выводу, что уровень трат на подарки в 2020 году незначительно выше, чем годом ранее: на презенты россияне готовы потратить в среднем около 6 тысяч рублей, тогда как в 2019-ом сумма едва превышала 4 тысячи рублей. В среднем на празднование Нового года у российской семьи уйдет порядка 13 тысяч рублей.