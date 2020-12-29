В 2021 году в РФ изменится порядок начисления НДФЛ и будут проиндексированы пенсии

С нового года в России изменится порядок начисления НДФЛ, заработает законодательство об удаленной работе, будут проиндексированы материнский капитал и пенсии, а больничные будут начисляться по новым правилам. Список изменений, которые ждут россиян, опубликовал «Московский комсомолец».

Так, в 2021 году страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3% и в среднем они вырастут на тысячу рублей. Индексация ожидает также материнский капитал. Выплата на первого ребенка вырастет до 483 882 рублей, а на второго — до 639 432 рублей.

Также с нового года в России изменится методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Теперь эти показатели будут вычислять исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.

Таким образом, повышение МРОТ на 5,5% по сравнению с действующим показателем (12 130 рублей) затронет 3,9 млн работников. А прожиточный минимум на душу населения составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля.

Россиян в 2021 году ждут и изменения в налоговом законодательстве. С 13 до 15% вырастут ставки подоходного налога для граждан, которые зарабатывают больше 5 млн рублей в год, а также вступит в силу закон, предусматривающий налог в 13% с процентов по вкладам выше 1 млн рублей. При этом будет упрощено получение налоговых вычетов.

В следующем году в законодательстве также появится понятие «удаленная работа», бумажные трудовые книжки заменят электронные, а выплаты (декретные, пособия по беременности и родам и другие) будут осуществляться напрямую из Фонда социального страхования

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что в 2021 году несколько категорий граждан могут лишить доплат к пенсионным выплатам. Речь о россиянах, переехавших из северных регионов и покинувших родину.

Инициатива связана с предстоящей проверкой пенсионеров на предмет дополнительных доходов и места их фактического жительства, которая была организована после выявленных Счетной палатой нарушений в Пенсионном фонде России . Оказалось, что некоторые пенсионеры на протяжении долгого времени получают чрезмерные надбавки, а некоторые наоборот их лишены. Наличие дополнительных доходов у россиян, вышедших на заслуженный отдых, будут проверять эксперты ПФР вместе с сотрудниками налоговой.

Проверка места жительства коснется жителей северных регионов, которые получают «территориальные» надбавки, а также пенсионеров, постоянно проживающих за границей.