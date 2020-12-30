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Росстат рассчитал стоимость новогоднего стола 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 1 час назад
Росстат: новогодний стол обойдется россиянам в 6,7 тысяч рублей
Фото: ТАСС
Россияне в среднем потратят на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тыс. рублей, за год праздничный набор подорожал на 4,56%, свидетельствуют данные Росстата.
В набор товаров, стоимость которых оценил Росстат, вошли по килограмму мяса говядины и курицы, по полкилограмма сырокопченой колбасы и мясных копченостей, столько же соленых и копченых деликатесов из рыбы, 200-грамовая баночка икры и 350-граммовая банка рыбных консервов, 200 граммов сливочного масла, 300 граммов сыров, полкилограмма консервированных овощей, половинка буханки ржаного хлеба и 350 граммов хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Из овощей и фруктов в наборе Росстата — картофель (800 граммов), по 0,5 кг свежих помидоров и огурцов, 1 кг апельсинов, 600 граммов яблок и 200 граммов лимонов. На десерт — полкилограмма конфет и торт.
В числе алкогольных напитков по одной бутылке водки, коньяка и шампанского, из безалкогольных — по литру минеральной воды, фруктового сока и газированной воды. Отдельными позициями указаны готовые салаты оливье и следка под шубой (по 1 кг), передает РИА «Новости».
Покупка такого набора в среднем по России оценивается в 6763 рублей, что на 4,56% выше, чем годом ранее (6468 рублей).
Сильнее всего за год подорожали картофель (рост на 28,88%) и свежие огурцы (16,17%), апельсины (24%) и яблоки (17,2%), стоимость икры и рыбных консервов выросла на 11%. Мясо курицы и сырокопченая колбаса, по данным Росстата, подешевели — на 0,84% и 2,66% соответственно. Росстат приводит данные по цене продуктов в ноябре текущего года и сравнивает их с ценами ноября 2019 года.
Стоимость набора продуктов к праздничному столу сильно разнится от региона к региону. Так, жителями Чукотки и Ненецкого автономного округа придется потратить на покупку вышеперечисленных товаров более 9 тыс. рублей, жителям Камчатки и Магаданской области — порядка 8,7 тыс. рублей. Более 8 тыс. рублей на покупку продуктов для праздника израсходуют жители Москвы, Мурманской и Сахалинской областей, республики Саха (Якутия). В большинстве регионов России расходы на гастрономическую составляющую праздника не превышают 7 тыс. рублей. Меньше всего потратят на приготовление блюд к празднованию Нового года жители Ингушетии (3779 рублей).
Напомним, ранее был определен рост стоимости «селедки под шубой» за год. А глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала стоимость продуктов для оливье в этом году.
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Комментарии 1
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Росстат , Центральный банк России , РИА Новости
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