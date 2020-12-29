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Топ-менеджера «Газпромбанка» ограбили на 15 млн 

Вероника Полынина 1 час назад
Топ-менеджера «Газпромбанка» ограбили на 15 млн
Фото: depositphotos.com
Топ-менеджер Газпромбанка заявила о пропаже из сейфа в квартире ювелирных изделий на сумму 15 млн рублей, сообщает ТАСС.
Женщина, работающая директором управления рынков и капиталов Газпромбанка, обратилась в полицию с заявлением о том, что из сейфа в ее квартире пропали украшения стоимостью 15 млн рублей.
Прибывшая на место полиция не нашла следов взлома ни в квартире, ни в сейфе. По факту заявления проводится доследственная проверка.
Ранее, как писал «Рамблер», стало известно о краже в здании МИД России. В 2019 году из сейфа Валютно-финансового департамента пропал миллион долларов, который прислали в министерство из посольства России в Иране. Обвинения в краже денег предъявили специалисту-эксперту Валютно-финансового департамента МИД РФ 49-летней Наталье Агальцовой. Женщина ожидает суда под подпиской о невыезде. При этом похищенные деньги найти до сих пор не удалось.
Видео дня. С 1 января в России вступят в силу новые правила и законы
Личный счет , Газпромбанк , МИД , ИТАР-ТАСС
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