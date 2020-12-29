Топ-менеджера «Газпромбанка» ограбили на 15 млн 

Топ-менеджер Газпромбанка заявила о пропаже из сейфа в квартире ювелирных изделий на сумму 15 млн рублей, сообщает ТАСС.

Женщина, работающая директором управления рынков и капиталов Газпромбанка, обратилась в полицию с заявлением о том, что из сейфа в ее квартире пропали украшения стоимостью 15 млн рублей.

Прибывшая на место полиция не нашла следов взлома ни в квартире, ни в сейфе. По факту заявления проводится доследственная проверка.