Миронов: пенсия в России должна быть 30 тысяч рублей

"Пенсия, думаю, (должна быть) порядка 30 тысяч рублей… Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях", — сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что при показателях средней пенсии в 15 тысяч рублей, чаще всего россияне ему сообщают, что размер их выплат составляет от 9 до 12 тысяч.

"Поэтому 30 тысяч как минимум должна быть", — сказал он.