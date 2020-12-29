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Миронов рассказал, какой должна быть пенсия россиян 

Прайм и ещё 9 1 час назад
Миронов: пенсия в России должна быть 30 тысяч рублей
Фото: ТАСС
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что пенсия россиян должна быть около 30 тысячи рублей.

"Пенсия, думаю, (должна быть) порядка 30 тысяч рублей… Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях", — сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что при показателях средней пенсии в 15 тысяч рублей, чаще всего россияне ему сообщают, что размер их выплат составляет от 9 до 12 тысяч.

"Поэтому 30 тысяч как минимум должна быть", — сказал он.

Кроме того, Миронов в очередной раз обратил внимание на необходимость, по его мнению, ликвидации Пенсионного фонда России. "Если у нас пенсия — это обязанность государства, зачем нам нужен этот посредник?" — считает политик.
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Личный счет , Сергей Миронов , Пенсионный фонд РФ , Справедливая Россия
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