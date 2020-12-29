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Оливье и «селедка под шубой» подорожали для россиян 

Вероника Полынина 1 час назад
Стоимость продуктов для приготовления салатов оливье и «селедка под шубой» в 2020 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 6,14% и на 7,4% соответственно, подсчитал Росстат. Данные агентства приводит РБК.
Приготовление 2,3 кг оливье обойдется среднему россиянину в 386,60 рубля, а 1,7 кг «селедки под шубой» — в 169,27 рубля. Годом ранее ингредиенты для оливье стоили 354,24 рубля, для «шубы» — 157,61 рубля.
Драйвером для повышения общего индекса салатов в этом году послужил рост цен на свежие и консервированные овощи и куриные яйца, отметили в ведомстве.
Картофель за год подорожал на 28,74%, морковь выросла в цене на 24,28%. Яйца стали дороже на 9,13%, майонез — почти на 9%.
Самый дешевый салат оливье смогут приготовить жители Белгородской области, а самую дешевую «шубу» — жители Мордовии. При этом самые дорогие салаты для новогоднего стола получатся у жителей Чукотского автономного округа.
Как писал «Рамблер», накануне свой «индекс селедки под шубой» представили аналитики оператора фискальных данных «Первый ОФД». По их подсчетам, «шуба» подорожала за год на 8%. Стоимость 2 кг салата «Первый ОФД» оценил в 201 рубль.
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Личный счет , Видео , Росстат
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