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Россияне с начала 2020 года взяли 11 млн потребительских кредитов 

ТАСС и ещё 2 3 часа назад
Россияне с начала года взяли 11 млн потребительских кредитов
Фото: ТАСС
Россияне с начала года взяли 11 млн потребительских кредитов на общую сумму 2,6 трлн рублей, что меньше на 27% и 11% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Динамика объемов выдач, которую мы наблюдали весь 2019 год, конечно, замедлилась, но положительные индикаторы, которые говорят о постепенном восстановлении сегмента, тоже есть. Сейчас качество кредитного портфеля не вызывает особых опасений, а прогноз на последний месяц в году можно назвать осторожно-оптимистическим. Как правило, пик объемов приходится именно на декабрь и связано это с увеличением покупательского спроса в новогодние праздники", — приводит пресс-служба слова генерального директора "Эквифакса" Олега Лагуткина.

В бюро полагают, что падение объема выданных потребительских кредитов могло быть еще большим, если бы не рост средней суммы выдаваемого кредита. Так, средний чек в ноябре составил 257 тыс. рублей, что на 44% больше, чем в ноябре 2019 года.
Портфель просроченной свыше 90 дней задолженности на конец ноября составил 4,5 млн кредитов на сумму 543 млрд рублей. В среднем каждый заемщик, имеющий такую задолженность по потребительским кредитам, должен банку 120 тыс. рублей, что на 8% выше, чем в ноябре 2019 года.
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Личный счет , Прогноз эксперта , Олег Лагуткин
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