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Финансист рассказал, когда наступит время зарабатывать на рубле 

Прайм 27 минут назад
Названо правильное время для заработка на рубле
Фото: ТАСС
Заработать на рубле можно двумя способами — на депозитах и на колебаниях курса. Размещение рублевых средств на вкладах в банках станет выгодным, когда вырастут ставки, которые сейчас снизились до уровня 4,2%, что даже ниже инфляции, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
По последним данным, инфляция в стране вышла на отметку 4,5%.

"Если Центробанк России перейдет к ужесточению кредитно-денежной политики, начнет увеличивать ключевую ставку, это приведет и к росту средних ставок по депозитам в банках", — отмечает эксперт.

При уровне процентов, превышающих размер инфляции, можно заработать, просто разместив рублевые средства на депозите. Конечно, это возможно при стабильном уровне инфляции и курсе национальной валюты.
При текущей ситуации, когда рубль постоянно теряет к доллару и евро (в этом году отечественная валюта ослабла к доллару на 20% и евро — на 30%), более актуальным будет заработок на курсовых колебаниях.
Период роста стоимости доллара регулярно сменяется периодом его падения — соответственно, рубль то растет, то падает. Можно приобрести иностранную валюту на пике падения (при курсе доллара на отметках 73-75 рублей, евро — на уровне ниже 90 рублей), а затем продать, получив дополнительную рублевую прибыль.
Затем уже большая сумма инвестируется снова в иностранную валюту и продается в самый оптимальный момент.

"Для постоянных операций на валютном рынке, для приобретения валюты по оптимальному курсу лучше обратиться к брокерским компаниям, которые предлагают такой вид услуг", — резюмирует Иванов.

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Комментарии 1
Личный счет , Рынки , Дмитрий Иванов , Центральный банк России
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