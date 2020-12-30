Названо правильное время для заработка на рубле

Заработать на рубле можно двумя способами — на депозитах и на колебаниях курса. Размещение рублевых средств на вкладах в банках станет выгодным, когда вырастут ставки, которые сейчас снизились до уровня 4,2%, что даже ниже инфляции, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов

По последним данным, инфляция в стране вышла на отметку 4,5%.

"Если Центробанк России перейдет к ужесточению кредитно-денежной политики, начнет увеличивать ключевую ставку, это приведет и к росту средних ставок по депозитам в банках", — отмечает эксперт.

При уровне процентов, превышающих размер инфляции, можно заработать, просто разместив рублевые средства на депозите. Конечно, это возможно при стабильном уровне инфляции и курсе национальной валюты.

При текущей ситуации, когда рубль постоянно теряет к доллару и евро (в этом году отечественная валюта ослабла к доллару на 20% и евро — на 30%), более актуальным будет заработок на курсовых колебаниях.

Период роста стоимости доллара регулярно сменяется периодом его падения — соответственно, рубль то растет, то падает. Можно приобрести иностранную валюту на пике падения (при курсе доллара на отметках 73-75 рублей, евро — на уровне ниже 90 рублей), а затем продать, получив дополнительную рублевую прибыль.

Затем уже большая сумма инвестируется снова в иностранную валюту и продается в самый оптимальный момент.