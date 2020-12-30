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Россияне не смогли получить туристический кешбэк из-за отсутствия карты «Мир» 

Секрет Фирмы и ещё 2 1 час назад
Россияне проигнорировали программу туристического кешбэка
Фото: ТАСС
Только 5% россиян воспользовались программой туристического кешбэка и вернули часть денег, потраченных на поездки по стране. Однако большинство лишилось этой возможности из-за отсутствия карты «Мир».
Об этом сообщили аналитики ВШЭ. Отсутствие карты «Мир», наличие которой было обязательным для участия в программе, лишило кешбэка 28% туристов. Другие также пожаловались, что в регионе не было подходящего под программу места отдыха. Некоторые россияне добавили, что вообще не знали о программе или не смогли зарегистрироваться.
Программу туристического кешбэка запустили в России в 2020 году. Правительство согласилось вернуть гражданам часть денег, потраченных на отпуск внутри страны. Для этого нужно было купить туристических услуг более чем на 25 000 рублей, оплатив их картой «Мир».
На программу заложили 15 млрд рублей. Впрочем, вся сумма не потребовалась: в программе поучаствовали только 300 000 россиян, им вернулось в общей сложности 1,2 млрд рублей. Несмотря на это, власти признали эксперимент удачным и продлят его на следующие годы.
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