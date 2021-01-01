Система прямых выплат по больничным заработала в России 

С нового года в РФ полностью заработала система прямых выплат по больничным, сообщает ТАСС.
«Этот механизм позволит застрахованным гражданам получать пособия не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования, гарантируя выплату пособий работнику вне зависимости от финансовой ситуации в организации», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в РФ вступил в силу закон о реформе ОМС. Так, федеральный фонд обязательного медицинского страхования получил полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи.