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Система прямых выплат по больничным заработала в России 

РИАМО и ещё 3 1 час назад
Система прямых выплат по больничным заработала в России
Фото: риамо
С нового года в РФ полностью заработала система прямых выплат по больничным, сообщает ТАСС.

«Этот механизм позволит застрахованным гражданам получать пособия не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования, гарантируя выплату пособий работнику вне зависимости от финансовой ситуации в организации», —​ отмечается в сообщении.

Кроме того, в РФ вступил в силу закон о реформе ОМС. Так, федеральный фонд обязательного медицинского страхования получил полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи. ​
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Личный счет , Фонд социального страхования РФ , ИТАР-ТАСС
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