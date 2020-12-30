Россияне в пандемию увеличили число онлайн-платежей на 40%

Число онлайн-платежей россиян в 2020 году выросло на 40%, пишут «Известия» , ссылаясь на данные Национальной системы платежных карт (НСПК). В январе россияне провели 22,9 млн онлайн-платежей, а в ноябре — на 40% больше, 32 млн операций. В июле количество трансакций в Интернете выросло до 31,4 млн За время карантина доставки и онлайн-оплата вошли у россиян в привычку, отметили в НСПК.

Весной 45% россиян стали чаще заказывать товары в Интернете, сообщили в Masterсard. В России 27% опрошенных увеличили расходы на онлайн-досуг, на 28% выросло количество россиян, приобретающих товары в Интернете, заявили в Masterсard.

По мнению экспертов, в следующем году число дистанционных покупок будет расти, но не так быстро, как в 2020-м, на уровне 15—20%. Увеличение будет в основном за счет l квартала, а затем часть граждан вернется к наличным. В качестве пользы от внедрения онлайн-оплат эксперты называют «обеление» экономики, сведение к минимуму контакта с наличными деньгами на фоне пандемии, также для банков это приносит комиссионный доход и дает возможность лучше узнавать и в дальнейшем предугадывать потребности своих клиентов, предлагая им продукты и сервисы.