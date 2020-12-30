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Число онлайн-платежей россиян в 2020 году выросло на 40% 

Банки.ру 2 часа назад
Россияне в пандемию увеличили число онлайн-платежей на 40%
Фото: РИА Новости
Число онлайн-платежей россиян в 2020 году выросло на 40%, пишут «Известия», ссылаясь на данные Национальной системы платежных карт (НСПК). В январе россияне провели 22,9 млн онлайн-платежей, а в ноябре — на 40% больше, 32 млн операций. В июле количество трансакций в Интернете выросло до 31,4 млн За время карантина доставки и онлайн-оплата вошли у россиян в привычку, отметили в НСПК.
Весной 45% россиян стали чаще заказывать товары в Интернете, сообщили в Masterсard. В России 27% опрошенных увеличили расходы на онлайн-досуг, на 28% выросло количество россиян, приобретающих товары в Интернете, заявили в Masterсard.
По данным российских банков, количество и объем онлайн-платежей за этот год выросли от 10% до 300% в отдельных финансовых организациях. Так, в ноябре россияне увеличили объем онлайн-платежей по сравнению с январем в 2,2 раза, количество трансакций в Интернете — в 1,8 раза, отметили в ВТБ. Впервые в России доля операций по снятию наличных составила менее 50%, а операции по картам превысили 50%, заявили в банке. Сумма покупок онлайн по картам клиентов Тинькофф Банка увеличилась примерно на 80%, а средний рост за месяц составлял 6,5%, подсчитали в кредитной организации. Прирост онлайн-платежей в банке «Открытие» в ноябре по отношению к январю составил 15% по объему и 10% — по количеству, оценили в кредитной организации. Количество онлайн-платежей с января по ноябрь в банке «Ак Барс» выросло на 22%, в Почта Банке — на 30%, в СберБанке, ПСБ и СКБ-Банке — в 1,5 раза, в ОТП Банке — в четыре раза. Доля интернет-трансакций по картам МКБ увеличилась с 13% в январе 2020-го до 17% в декабре, в Банке ДОМ.РФ — с 14% до 25%.
По мнению экспертов, в следующем году число дистанционных покупок будет расти, но не так быстро, как в 2020-м, на уровне 15—20%. Увеличение будет в основном за счет l квартала, а затем часть граждан вернется к наличным. В качестве пользы от внедрения онлайн-оплат эксперты называют «обеление» экономики, сведение к минимуму контакта с наличными деньгами на фоне пандемии, также для банков это приносит комиссионный доход и дает возможность лучше узнавать и в дальнейшем предугадывать потребности своих клиентов, предлагая им продукты и сервисы.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Банк ВТБ , Тинькофф банк , Сбербанк России , СКБ-банк , Ак барс банк , НСПК , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , ОТП Банк , газета "Известия"
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