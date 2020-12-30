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Российские пенсионеры получат предновогодний подарок 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
Российские пенсионеры получат январскую проиндексированную пенсию уже в декабре
Фото: ТАСС
Пожилым россиянам, получающим пенсию в начале месяца, январские выплаты выдадут перед Новым годом. При этом пенсия будет уже проиндексирована, пишет «Царьград».
Как сообщал «Рамблер», в 2021 году страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%, и в среднем они вырастут на тысячу рублей. По подсчетам ПФР, получать проиндексированные пенсии будут примерно 36 миллионов россиян.
Те пожилые россияне, кто обычно получают выплаты в начале месяца, до 31 декабря получат пенсию за январь.
При этом январская пенсионная выплата будет сделана с учетом прибавки в 6,3%, отмечает «Царьград».
Ранее в Пенсионном фонде России подчеркнули, что россияне, получающие пенсию на банковскую карту, могут ожидать перечисления за январь с 29 декабря. Тем, кто получает выплату через «Почту России», деньги доставят 29-30 декабря.
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Личный счет , Почта России , Пенсионный фонд РФ , Царьград ТВ
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