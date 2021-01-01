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Россияне смогут получать финансовые и госуслуги с помощью биометрии 

Прайм и ещё 1 44 минуты назад
Россияне смогут получать госуслуги с помощью биометрии
Фото: РИА Новости
Граждане РФ теперь могут получать различные финансовые и государственные услуги удаленно с помощью биометрической идентификации — соответствующий закон вступает в силу 1 января.
Что касается финансовых услуг, то Банк России, согласно этому закону, сможет устанавливать условия сбора биометрии в зависимости от видов банковских подразделений (операционные кассы, отделения). При этом сама Единая биометрическая система (ЕБС) получит статус государственной информационной системы. В ней при этом нельзя будет размещать сведения, относящиеся к гостайне.
Законом устанавливается, что контролировать безопасность коммерческих биометрических систем на финансовом рынке также сможет ЦБ, а данные, собранные в коммерческой системе, будет необходимо передать в ЕБС.
Свои данные в ЕБС при этом можно будет сдать не только в банках, но и в МФЦ.
Как ранее отмечала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, принятие этого закона позволит безопасно и комфортно предоставлять гражданам любые продукты и сервисы с помощью удаленной биометрической идентификации, и делать это смогут не только банки, но и некредитные финансовые организации и компании из других секторов экономики. Это позволит людям значительно экономить время и максимально эффективно решать свои насущные вопросы, считает она.
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Личный счет , Ольга Скоробогатова , Центральный банк России
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