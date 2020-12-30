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Должников по ЖКХ предупредили о новых тратах 

Мария Иванова 23 минуты назад
Должников по ЖКХ предупредили о новых тратах
Фото: ТАСС
Глава компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко предупредил, что должникам, которым отключат свет и воду за неуплату, придется дополнительно заплатить за повторное подключение услуг. Об этом сообщает «Прайм».
Как писал «Рамблер», из-за пандемии до 1 января 2021 года российским предприятиям ЖКХ запретили требовать с граждан пени, неустойки и штрафы за несвоевременную или неполную оплату «коммуналки».
До начала следующего года также запрещено отключать электричество/воду и приостанавливать оказание других услуг в случае их неполной оплаты.
Минко отметил, что отключать свет прямо с 1 января россиянам не будут: сначала им направят письменное уведомление о задолженности. Он подчеркнул, что такой документ должен быть вручен лично в руки и под роспись.

«На уплату долга по ресурсу дается определенное время — если потребитель погасил хотя бы часть долга, это уже становится поводом для того, чтобы его от ресурса не отключать», — заявил Минко.

Он добавил, что должнику, который проигнорирует первое предупреждение, направят второе, а уже после него управляющая компания обратится в суд для взыскания долга.

«В особо запущенных случаях», когда человек игнорирует предупреждения об отключении света и воды от трех месяцев до полугода, разбираться с ним начинают судебные приставы.

Мирко подчеркнул, что повторное подключение отключенных за неуплату услуг стоит довольно дорого.
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Личный счет , Городские Инновационные Технологии
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