Должников по ЖКХ предупредили о новых тратах 

Как писал «Рамблер», из-за пандемии до 1 января 2021 года российским предприятиям ЖКХ запретили требовать с граждан пени, неустойки и штрафы за несвоевременную или неполную оплату «коммуналки».

До начала следующего года также запрещено отключать электричество/воду и приостанавливать оказание других услуг в случае их неполной оплаты.

Минко отметил, что отключать свет прямо с 1 января россиянам не будут: сначала им направят письменное уведомление о задолженности. Он подчеркнул, что такой документ должен быть вручен лично в руки и под роспись.

«На уплату долга по ресурсу дается определенное время — если потребитель погасил хотя бы часть долга, это уже становится поводом для того, чтобы его от ресурса не отключать», — заявил Минко.

Он добавил, что должнику, который проигнорирует первое предупреждение, направят второе, а уже после него управляющая компания обратится в суд для взыскания долга.

«В особо запущенных случаях», когда человек игнорирует предупреждения об отключении света и воды от трех месяцев до полугода, разбираться с ним начинают судебные приставы.

Мирко подчеркнул, что повторное подключение отключенных за неуплату услуг стоит довольно дорого.