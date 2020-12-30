Как не проесть деньги на Новый год: совет экономиста 

Экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам, которые не хотят остаться без денег под Новый год, составлять списки покупок перед походом в магазин. Об этом сообщает «Журналистская правда».

Делягин отметил, что такие списки помогают не совершать лишних покупок.

«Помните: все эмоциональные траты являются бесполезными. Берите корзину поменьше или вообще несите выбранные товары в руках, чтобы ощущать их вес и объем», — посоветовал экономист.

По его словам, в магазинах не стоит покупать товары, находящиеся на уровне глаз, и необходимо помнить, что рядом с продукцией по скидке обычно ставят дорогие товары.

Также Делягин считает, что за продукты стоит расплачиваться наличными: при оплате картой люди тратят легче, больше и не замечают исчезновения денег.

Кроме того, стоимость понравившегося товара из оффлайн-магазина стоит проверить в интернет-магазинах. В интернете он может оказаться на 25-40 процентов дешевле.

Как сообщал «Рамблер», ранее Делягин заявил, что из-за грядущего кризиса россиянам «не будет хватать на жизнь», поэтому в ближайшее время не стоит брать кредиты.

Экономист считает, что Россия вместе с остальным миром входит в фазу глобальной депрессии. Многие россияне могут потерять работу, а у других упадут зарплаты, предупредил он.

Делягин подчеркнул, что в ближайшее время необходимо выплатить все задолженности и пени.

Сбережения он посоветовал хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах. Если у человека есть накопления, можно взять рублевый кредит на год, сразу перевести его в валюту, а через год «остаться в чистом выигрыше».