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Названы причины подорожания продуктов в России 

Павел Тиунов 1 час назад
Правительство назвало причины подорожания продуктов в России
Фото: ТАСС
У роста цен на продукты питания в российских магазинах есть три основных причины, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Все они так или иначе связаны с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление чиновницы в эфире «Вести ФМ».
Первый фактор, повлиявший на подорожание продуктов, — рост цен на продовольствие в целом по миру, отметила Абрамченко. Пандемия спровоцировала спад производства во многих государствах. Например, в Европе из-за коронавируса были закрыты предприятия, фермеры не смогли должным образом ни провести посевную кампанию, ни собрать урожай, добавила вице-премьер.
Второй фактор — ослабление рубля. Курс национальной валюты влияет на стоимость товаров практически всех категорий, в том числе продуктов питания, заявила Абрамченко.
Наконец, третьей причиной подорожания продовольствия в 2020 году стало стремление товаропроизводителей, перевозчиков и других участников цепочки потребления «закрыть свои издержки».

«Это объективные экономические факторы, которые повлияли на рост цен», — констатировала вице-премьер.

Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Никита Масленников заявил, что стоимость новогоднего стола постепенно дорожает. По его словам, из-за заморозки цен на подсолнечное масло и сахар другие продукты прибавляют в стоимости. Ритейлеры поднимают цены на праздничную продукцию, чтобы отбить потери, отметил эксперт. В настоящее время наценки на красную рыбу, например, примерно равны отпускной цене, в результате потребитель «переплачивает в 2 раза», подчеркнул Масленников. Также, по его словам, дорожают огурцы, помидоры и цитрусовые.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Виктория Абрамченко , Никита Масленников , Вести ФМ , ИТАР-ТАСС
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