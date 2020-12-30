Правительство назвало причины подорожания продуктов в России

У роста цен на продукты питания в российских магазинах есть три основных причины, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко . Все они так или иначе связаны с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление чиновницы в эфире «Вести ФМ».

Первый фактор, повлиявший на подорожание продуктов, — рост цен на продовольствие в целом по миру, отметила Абрамченко. Пандемия спровоцировала спад производства во многих государствах. Например, в Европе из-за коронавируса были закрыты предприятия, фермеры не смогли должным образом ни провести посевную кампанию, ни собрать урожай, добавила вице-премьер.

Второй фактор — ослабление рубля. Курс национальной валюты влияет на стоимость товаров практически всех категорий, в том числе продуктов питания, заявила Абрамченко.

Наконец, третьей причиной подорожания продовольствия в 2020 году стало стремление товаропроизводителей, перевозчиков и других участников цепочки потребления «закрыть свои издержки».

«Это объективные экономические факторы, которые повлияли на рост цен», — констатировала вице-премьер.