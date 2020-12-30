Расходы россиян резко выросли перед Новым годом 

Расходы россиян резко выросли. Об этом свидетельствуют данные исследования «Ромир», сообщает «Комсомольская правда»

В период с 21 по 27 декабря среднестатистический россиянин потратил на покупки 5967 рублей. Это на 914 рублей больше, чем неделей ранее, и на 447 рублей больше, чем в тот же период в прошлом году.

При этом стоимость одной покупки составила в среднем 700 рублей, тогда как в прошлом году — 663 рубля.

Исполнительный директор «Ромир» Инна Караева объясняет рост индексов традиционным увеличением расходов в предновогодний период. Годовой рост, по ее мнению, связан с тем, что большинство россиян в этом году провели отпуск дома, и у них освободилась часть средств, которую они потратили на подарки, праздничные приготовления и новогодний стол.

Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне начали отказываться от премиальных продуктов, переходя на «базовые» товары из потребительской корзины. Ситуация напомнила экспертам «лихие 90-е», когда россиянам пришлось отказаться от 35% товаров, которые они ранее приобретали. Сейчас корзины опустели на 25%.

По словам аналитиков, жители страны делают упор на приобретение исключительно базовых продуктов питания. Причина — в отсутствии достаточного количества средств.