Эксперт рассказал, стоит ли покупать биткоины в 2021 году 

Покупка биткоинов — это спекулятивная игра с негарантированным результатом, считает директор Института нового общества Василий Колташов

По его словам, с криптовалютой можно «играть», но инвестировать в нее нельзя, потому что она то поднимается, то падает.

«То есть можно играть и выигрывать, играть и проигрывать, но нужно понимать, что это спекулятивная игра с негарантированным результатом», — приводит слова Колташова РИА ФАН.

Эксперт предупредил, что вложение в биткоин не подходит для тех людей, кто хочет гарантированно увеличивать сбережения. По его словам, взрывной рост первой криптовалюты — это «инерция больших финансовых вливаний в денежную сферу, правительственные долги».

«Получается, биткоин — это следствие огромных финансовых пузырей, которые политика пытается сохранить во что бы то ни стало», — сообщил эксперт.

По словам эксперта, падение биткоина однозначно случится. По его словам, укрепление криптовалют плохо сказывается на государственных валютах, поэтому стране нельзя допускать посягательства на свою денежную монополию.

Как сообщал «Рамблер», в среду, 30 декабря, биткоин в ходе торгов превысил отметку в 28,5 тысячи долларов, установив очередной рекорд.