Яйца, огурцы и помидоры продолжили дорожать в России

В России продолжили дорожать куриные яйца, огурцы и помидоры, сообщает Росстат

«За период с 22 по 28 декабря 2020 года в наибольшей степени подорожали яйца куриные — на 2,3%», — говорится в материалах ведомства.

В 46 субъектах РФ цены на яйца выросли на 0,1-2,3%, в 25 субъектах — на 2,5-4,4%, а в семи — на 4,5-13,9%. В трех регионах — Камчатском крае, Сахалинской области и Чукотском автономном округе — цены не изменились, а в четырех — снизились на 0,3-2,2%.

Плодовоовощная продукция за период с 22 по 28 декабря подорожала в среднем на 2,2%.

Самый большой рост продемонстрировали огурцы и помидоры — в среднем по России они подорожали на 6,3% и 6,2% соответственно.

Неделей ранее, с 15 по 21 декабря, яйца в стране подорожали в среднем на 3,2%, огурцы — на 10%, а помидоры — на 6,4%.

Кроме того, в России выросли цены на мясо кур — на 0,9%, макаронные изделия — на 0,6%, свинину, рыбу мороженую, муку пшеничную и вермишель — на 0,4%, говядину, крупу гречневую и конфеты шоколадные — на 0,3%, консервы мясные, маргарин, сметану, творог жирный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — на 0,2%.

Росстат отмечает, что с начала 2020 года ряд ключевых продуктов подорожал более чем на 10%.

Гречка с начала года выросла в цене на 41,3%, картофель — на 33,8%, морковь — на 30,7%, яблоки — на 19,8%, рис — на 12,5%, макароны — на 12,1%. Сахар подорожал на 15,2%. Стоимость огурцов увеличилась на 32,5%, а помидоров на 19,7%.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Росстат подсчитал стоимость приготовления традиционных новогодних салатов оливье и «селедка под шубой». Согласно данным ведомства, стоимость продуктов для приготовления салатов оливье и «селедка под шубой» в 2020 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 6,14% и на 7,4% и составила 386,60 рубля и 169,27 рубля соответственно.