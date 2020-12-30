Кабмин сможет вводить предельные цены на социально значимые товары 

Премьер-министр России утвердил постановление, согласно которому правительство может вводить предельные цены на социально значимые товары при их росте на 10% и более в течение 60 дней. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Предельные розничные цены могут устанавливаться на срок не более 90 дней.
Подготовкой предложений о регулировании цен будет заниматься министерство экономического развития по результатам оперативного анализа состояния розничных цен на продовольствие с учетом сезонного фактора.
В список социально значимых товаров вошли мясо, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству РФ самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них. Закон снимает ограничение, согласно которому правительство могло вмешиваться в ситуацию при росте цен на 30% в течение месяца.