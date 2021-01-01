Налогом на доходы будет облагаться та часть процентов, которая превышает доход в размере ключевой ставки ЦБ с 1 млн рублей

Закон об обложении налогом процентов по вкладам физических лиц, превышающим 1 млн рублей, вступает в силу.

Налогом на доходы будут облагаться не все проценты по вкладам граждан, а только та их часть, которая превышает доход в размере ключевой ставки ЦБ РФ с 1 млн рублей. При этом берется ставка Банка России на начало налогового периода. Таким образом, при действующей на 1 января 2021 года ставке ЦБ на уровне 4,25% годовых налогом будет облагаться процентный доход, превышающий 42,5 тыс. рублей (то есть 4,25% от 1 млн рублей.).

Проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом.

Налог начнет удерживаться с 2022 года и будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году.