В России началась реформа ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) получил полномочия страховщиков в вопросах контроля и финансирования медицинской помощи, которую оказывают в федеральных медучреждениях. Это следует из закона о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС), который вступает в силу 1 января.

ФФОМС также будет осуществлять расчеты за медицинскую помощь, контролировать ее объемы, сроки, качество и условия предоставления федеральными медицинскими организациями, а также сможет предъявлять претензии или иски за причинение вреда здоровью застрахованного лица без участия страховщиков во всех этих процессах.

Согласно документу, изменится механизм оплаты медпомощи, оказываемой застрахованным лицам федеральными медорганизациями в рамках базовой программы ОМС. Правительство в составе базовой программы ОМС установит нормативы объемов специализированной, в том числе и высокотехнологичной медпомощи, а также тарифы на ее оплату.

Объемы будут распределяться между федеральными медорганизациями с учетом их мощностей и объемов оказываемой медпомощи за счет иных источников финансирования. При этом федеральные медицинские организации будут осуществлять деятельность в системе ОМС в соответствии с договорами, заключаемыми напрямую между ними и ФФОМС. Подведомственные медорганизации также смогут оказывать первичную медико-санитарную, скорую, в том числе скорую специализированную помощь, в соответствии с территориальной программой ОМС.

Кроме того, устанавливается порядок включения федеральной медорганизации в единый реестр медорганизаций, работающих в системе ОМС, а также правила заключения договора на реализацию базовой программы ОМС между федеральной медорганизацией и ФФОМС.

"Медицинская организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, вправе до 1 сентября года, предшествующего году, в котором медицинская организация намерена осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (для 2021 года — по 25 декабря 2020 года включительно), направить в федеральный фонд заявку на распределение ей объемов предоставления медицинской помощи. Медицинская организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, подавшая такую заявку, включается федеральным фондом в единый реестр медицинских организаций", — говорится в документе.

Кроме того, новый закон сокращает нормативный размер средств, предоставляемых территориальным фондом ОМС страховой медицинской организации на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию с 1-2% до 0,8-1,1% от суммы, поступившей в медорганизацию по дифференцированным подушевым нормативам. Это позволит сэкономить до 6,8 млрд рублей к 2023 году, которые могут быть направлены на реализацию территориальных программ ОМС.

Финансирование и новые полномочия Минздрава

Законом также пролонгировано финансирование из средств ФФОМС мероприятий по ликвидации кадрового дефицита в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, стимулирующих выплат за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации и профосмотров до 2023 года включительно. Кроме того, Минздраву РФ переданы полномочия ФФОМС по установлению порядка проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медпомощи в рамках ОМС, а также ее финансового обеспечения. Министерство также должно утвердить методику расчета объемов финансового обеспечения медпомощи.