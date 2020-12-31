Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.71
89.83
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0044
13.12
1.2136
21.12
13.12

Новогодний стол россиян стал дороже за год 

Павел Тиунов 10 минут назад
Новогодний стол россиян стал дороже за год на 4,6%
Фото: ТАСС
Специалисты Росстата назвали сумму, в которую семья из четырех взрослых и одного ребенка уложится, чтобы накрыть новогодний стол. Оказалось, что в 2020 году на угощения придется потратить больше, чем в прошлом, сообщает «Комсомольская правда».
По данным сотрудников ведомства, сегодня среднестатистический набор продуктов на четырех взрослых и ребенка обойдется в 6763 рубля. Годом ранее он же стоил на 4,6% дешевле. Если семья не планирует ставить на стол крепкий алкоголь, то траты составят 5806 рублей, что на 5,1% больше, чем в 2019-ом.
Удорожание новогоднего стола связано с текущим подорожанием продуктов питания, заявили эксперты. Так, в больше всех в цене прибавили картофель (28,9%), апельсины (24%), яблоки (17,2%), огурцы (16,2%), рыбные консервы (11,9%). Меньше всех подорожал алкоголь: +5,6% к стоимости игристого вина, + 2,4% к стоимости водки, + 0.6% к стоимости коньяка.
Оценивая ситуацию в регионах, в Росстате пришли к выводу, что самый дорогой Новый год будет у жителей Чукотки. Там среднестатистический праздничный стол обходится в среднем в 9543 рубля.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Никита Масленников нашел причину подорожания новогоднего стола в России. По его словам, из-за заморозки цен на подсолнечное масло и сахар другие продукты прибавляют в стоимости. Ритейлеры поднимают цены на праздничную продукцию, чтобы отбить потери, отметил эксперт. В настоящее время наценки на красную рыбу, например, примерно равны отпускной цене, в результате потребитель «переплачивает в 2 раза», подчеркнул Масленников. Также, по его словам, дорожают огурцы, помидоры и цитрусовые.
Видео дня. Росстат подсчитал, во сколько обойдутся оливье и селедка под шубой
Комментарии 2
Личный счет , Никита Масленников , Росстат , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение