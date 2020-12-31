Новогодний стол россиян стал дороже за год на 4,6%

Специалисты Росстата назвали сумму, в которую семья из четырех взрослых и одного ребенка уложится, чтобы накрыть новогодний стол. Оказалось, что в 2020 году на угощения придется потратить больше, чем в прошлом, сообщает «Комсомольская правда».

По данным сотрудников ведомства, сегодня среднестатистический набор продуктов на четырех взрослых и ребенка обойдется в 6763 рубля. Годом ранее он же стоил на 4,6% дешевле. Если семья не планирует ставить на стол крепкий алкоголь, то траты составят 5806 рублей, что на 5,1% больше, чем в 2019-ом.

Удорожание новогоднего стола связано с текущим подорожанием продуктов питания, заявили эксперты. Так, в больше всех в цене прибавили картофель (28,9%), апельсины (24%), яблоки (17,2%), огурцы (16,2%), рыбные консервы (11,9%). Меньше всех подорожал алкоголь: +5,6% к стоимости игристого вина, + 2,4% к стоимости водки, + 0.6% к стоимости коньяка.

Оценивая ситуацию в регионах, в Росстате пришли к выводу, что самый дорогой Новый год будет у жителей Чукотки. Там среднестатистический праздничный стол обходится в среднем в 9543 рубля.