В России за день появился 581 миллионер благодаря «Столото»

«Всего в новогоднем 1369-м тираже «Русского лото» разыгрывалось более 2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей пришелся на крупные призы. Таким образом, в праздничном тираже было разыграно 1 тыс. призов по 1 миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер», — сообщили в организации РИА «Новости».
«Анализ базы данных голосования проводился нами в автоматизированном режиме: под каждый этап работ был написан специальный скрипт, дополнительно мы проверили все, что вызывало вопросы, вручную. Финальная база по голосованию была передана нам под Новый год: в полночь 30 декабря. Задачами Group-IB было проверить ход голосования на потенциальное использование ботов и других средств автоматизированных накруток, а также выявить дублирование голосов (один и тот же номер проголосовал более одного раза), аномальные последовательности в номерах голосовавших и иные нарушения. В результате мы не обнаружили значимых нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, и подтверждаем прозрачность его проведения», — пояснил замглавы лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.