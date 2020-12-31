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Зеленский назвал украинцам способ сэкономить на газе 

Павел Тиунов 2 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан покупать газ для бытовых целей у госкомпании «Нафтогаз». Глава государства заявил, что в этом случае топливо обойдется дешевле, говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера.
Зеленский подчеркнул, что главная задача государственных предприятий — работать в интересах общества и предлагать сотрудничество согражданам на выгодных для людей условиях. В случае с «Нафтгазоом», по его словам, речь идет о более дешевом газе для населения, который впоследствии станет еще доступнее.

«У нас COVID-19, и людям надо помогать», — цитирует Зеленского его администрация.

В настоящее время украинцам на выбор предоставлены более 50 компаний, у которых можно приобрести газ для бытовых нужд. В зависимости от конкретного региона перечень поставщиков и цены рознятся. В администрации президента подчеркивают, что частные компании завышают стоимость топлива в среднем на 30-40%. При этом Зеленский заявил, что украинцам необходимо разъяснять, как можно сэкономить, выбрав правильного поставщика, и на платежах за газ.
Ранее, как сообщал «Рамблер», европейские страны оставили Украину без «реверсного» газа, который перепродавали Киеву, получив его из России. Все дело в резко возросшем спросе на «голубое топливо» во всем мире. Эксперты заявили, что Европа начала испытывать острую нехватку запасов газа. Всё дело в том, что властям в настоящее время необходимо готовиться к холодной зиме, а главные поставщики сжиженного природного газа (СПГ) — Австралия, Малайзия, Норвегия и Катар — сократили добычу. Сложная ситуация в государствах Старого света возникла в том числе из-за того, что большинство энергоресурсов уходит с рынка в Азию, где за них платят больше. Как результат, сегодня европейцы вынуждены отбирать топливо из собственных подземных хранилищ. Венгрия, Польша и Словакия в создавшихся условиях отказались от «реверсных» поставок газа в Украину. Собственных ресурсов у Киева точно не хватит, поэтому не исключено, что украинским властям придется идти «на поклон» к Москве, отметили аналитики.
Комментарии 32
Личный счет , Владимир Зеленский , Нафтогаз , Администрация Президента РФ
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