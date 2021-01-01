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Тарифы на жилищные услуги в Москве выросли на 3,5% 

ТАСС и ещё 1 49 минут назад
Тарифы на жилищные услуги в Москве выросли на 3,5%
Фото: ТАСС
Тарифы на жилищные услуги изменились в Москве в пятницу, рост стоимости услуг не должен превышать прогнозированного уровня инфляции — 3,5%.
Ранее президиум правительства Москвы принял решения об индексации цен, ставок и тарифов на жилищные услуги — наем жилого фонда, плата за содержание и ремонт. Ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года увеличена на 3,5%, ставка платы за содержание жилого помещения проиндексирована на 4,6%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличен на 3,5%.
Таким образом, совокупный рост платежки за жилищно-коммунальные услуги с января 2021 года должен быть ниже прогнозированного уровня инфляции в 3,5%. Все действующие льготы и иные меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохраняются в Москве в полном объеме.
При этом решение об индексации тарифов на коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, электроснабжение) будет принято позднее и вступит в силу не ранее 1 июля 2021 года. Власти Москвы установили предельный уровень роста платы за коммунальные услуги для граждан с 1 июля по 31 декабря 2021 года на уровне 4,6%.
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Комментарии 1
Личный счет , Правительство Москвы
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