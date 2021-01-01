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В России повысился возраст выхода на пенсию 

Майк Габриелян 56 минут назад
С 1 января 2021 года в России повысится пенсионный возраст и изменится порядок выхода на пенсию.
Возраст выхода на пенсию увеличится до 56,5 года для женщин и 61,5 года — для мужчин, сообщает «Прайм».
Кроме того, для выхода на пенсию теперь обязателен 12-летний трудовой стаж.
Миллионы россиян могут лишиться пенсии из-за новой реформы
Также в 2021 году вступает в силу новый закон, согласно которому нельзя уволить россиян предпенсионного возраста. Нарушителям грозит уголовное наказание.
На пенсию также можно выйти на два года раньше предусмотренного законом срока, если человек потерял работу не по своей вине и не смог найти новую. В Пенсионный фонд для этого надо предоставить подтверждение из центра занятости.
С 1 января 2021 года пенсии неработающих пенсионеров в России вырастут на 6,3%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в ПФР рассказали, кто получит вторую пенсию в декабре.
Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ
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