В России заморозили накопительную пенсию 

Сегодня вступил в силу Закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года. Планируется, что за счет заморозки федеральный бюджет сохранит 669,3 миллиарда рублей.

Закон о заморозке подписал президент России 8 декабря.

Отчисления россиян в накопительную часть пенсии (шести процентов от зарплаты) заморозили в 2014 году, в начале кризиса, связанного с переворотом на Украине и западными санкциями. С тех пор эти деньги направляют в страховую часть, то есть тратят на выплаты нынешним пенсионерам.

Шесть лет назад предполагалось, что заморозка станет единовременной, однако пока заморозка ежегодно продлевается.