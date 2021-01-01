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В России заморозили накопительную пенсию 

Майк Габриелян 20 минут назад
Сегодня вступил в силу Закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года. Планируется, что за счет заморозки федеральный бюджет сохранит 669,3 миллиарда рублей.
Закон о заморозке подписал президент России 8 декабря.
Отчисления россиян в накопительную часть пенсии (шести процентов от зарплаты) заморозили в 2014 году, в начале кризиса, связанного с переворотом на Украине и западными санкциями. С тех пор эти деньги направляют в страховую часть, то есть тратят на выплаты нынешним пенсионерам.
Назван единственный способ увеличить пенсию
Шесть лет назад предполагалось, что заморозка станет единовременной, однако пока заморозка ежегодно продлевается.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт заявил: «заморозка пенсионных накоплений — это не длительно текущая болезнь, а признак кризиса».
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