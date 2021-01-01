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В России с Нового года выросли тарифы ЖКХ 

Майк Габриелян 48 минут назад
В России выросли тарифы ЖКХ
Фото: РИА Новости
С 1 января 2021 года на территории России изменились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Плата за них индексируется ежегодно, новый год не стал исключением.
Пока цены выросли только на газ — на 3%. С 1 июля 2021 года подорожают в среднем на 4% электричество, вывоз мусора, водоснабжение, отопление.
Регионы имеют право устанавливать свои тарифы на ЖКХ. В Москве рост тарифов составит 4,6%, в Мурманской области — 3,2%, в Чечне — 6,5%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что украинские власти отменили льготный тариф на электроэнергию для населения.
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