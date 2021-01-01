В России выросли тарифы ЖКХ

С 1 января 2021 года на территории России изменились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Плата за них индексируется ежегодно, новый год не стал исключением.

Пока цены выросли только на газ — на 3%. С 1 июля 2021 года подорожают в среднем на 4% электричество, вывоз мусора, водоснабжение, отопление.

Регионы имеют право устанавливать свои тарифы на ЖКХ. В Москве рост тарифов составит 4,6%, в Мурманской области — 3,2%, в Чечне — 6,5%.