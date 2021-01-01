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В России ввели налог для богатых 

Газета.Ru 49 минут назад
В России вступил в силу закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% на доходы, превышающие 5 млн руб. в год.
Отмечается, что налоговая ставка в размере 13% сохранится для доходов физических лиц от продажи имущества и долей в нем, доходов в виде стоимости имущества, полученного в качестве подарка, а также для подлежащих налогообложению доходов, полученных гражданами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению. В список не входят ценные бумаги.
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При этом налоговый агент освобождается от ответственности за налоговые правонарушения за первый квартал 2021 года. Также он освобождается от уплаты соответствующих сумм пеней в случае самостоятельного перечисления в бюджетную систему РФ указанных сумм налога до 1 июля 2021 года.
Законопроект был разработан по поручению президента России Владимира Путина и подписан им 23 ноября 2020 года. Ожидается, что увеличение налоговой ставки до 15% в 2021 году принесет в госбюджет дополнительные 60 млрд руб., в 2022 году — 64 млрд руб. и в 2023 году — 68,5 млрд руб.
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Личный счет , Видео , Владимир Путин
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