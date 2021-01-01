Ещё
Далее:
Читайте также:
Лучшая идея подарка близким: сертификат Okko
Лучшая идея подарка близким: сертификат Okko Подробнее ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0033
14.12
1.2147
21.12
13.12

581 человек за день: в РФ резко увеличилось число миллионеров 

Павел Тиунов 1 час назад
В России за день появился 581 миллионер благодаря «Столото»
Фото: ТАСС
В первый день года список россиян-миллионеров пополнился на 581 фамилию, сообщает РИА Новости. Все они выиграли деньги в лотерею.
По данным представителей компании «Столото», ранее в истории государственных лотерей такого не было никогда. В новогоднем тираже разыграли 2 миллиарда рублей, при этом 1 миллиард изначально был предназначен для тысячи призов по миллиону рублей каждый.

«В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер», — цитирует агентство слова представителей коимпании.

Еще 419 миллионных призов разделили между собой 593 участника, которые одновременно закрыли все числа в билетах на 68-м ходу. Каждый из них получил по 706 тысяч рублей. Джекпот в 1 миллиард рублей разыгран не был.
Ранее, как сообщал «Рамблер», участники «Столото» пожаловались СМИ на сложности при получении выигрышей. Оказалось, чтобы получить выигрыш, они вынуждены ездить по разным городам, а также платить за перечисление денег на свой счет. Согласно правилам лотереи, призы больше 15 тысяч рублей выдаются только при повторной идентификации личности победителя. Сделать это можно только в официальном представительстве компании, которые есть далеко не в каждом российском регионе. Например, жителям Кургана приходится искать соседний город, где можно получить приз, поскольку билеты местные жители приобрести могут, а крупные выигрыши по ним для них остаются недоступны. Такая же проблема существует в Пермском крае: участники лотереи, чтобы получить деньги, едут в Казань. Житель Севастополя Всеволод Паевщиков обратил внимание на другую деталь. По его словам, чтобы перевести деньги с кошелька мобильного приложения лотереи на банковскую карту необходимо заплатить комиссию в размере 2,9% от суммы плюс 50 рублей за каждую транзакцию. То есть, по его словам, за выигрыш приходится еще и платить.
Видео дня. Маркетологи назвали самые желанные подарки на Новый год
Комментарии 24
Личный счет , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение