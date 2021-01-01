В России за день появился 581 миллионер благодаря «Столото»

В первый день года список россиян-миллионеров пополнился на 581 фамилию, сообщает РИА Новости. Все они выиграли деньги в лотерею.

По данным представителей компании «Столото», ранее в истории государственных лотерей такого не было никогда. В новогоднем тираже разыграли 2 миллиарда рублей, при этом 1 миллиард изначально был предназначен для тысячи призов по миллиону рублей каждый.

«В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер», — цитирует агентство слова представителей коимпании.

Еще 419 миллионных призов разделили между собой 593 участника, которые одновременно закрыли все числа в билетах на 68-м ходу. Каждый из них получил по 706 тысяч рублей. Джекпот в 1 миллиард рублей разыгран не был.

Ранее, как сообщал «Рамблер», участники «Столото» пожаловались СМИ на сложности при получении выигрышей. Оказалось, чтобы получить выигрыш, они вынуждены ездить по разным городам, а также платить за перечисление денег на свой счет. Согласно правилам лотереи, призы больше 15 тысяч рублей выдаются только при повторной идентификации личности победителя. Сделать это можно только в официальном представительстве компании, которые есть далеко не в каждом российском регионе. Например, жителям Кургана приходится искать соседний город, где можно получить приз, поскольку билеты местные жители приобрести могут, а крупные выигрыши по ним для них остаются недоступны. Такая же проблема существует в Пермском крае: участники лотереи, чтобы получить деньги, едут в Казань. Житель Севастополя Всеволод Паевщиков обратил внимание на другую деталь. По его словам, чтобы перевести деньги с кошелька мобильного приложения лотереи на банковскую карту необходимо заплатить комиссию в размере 2,9% от суммы плюс 50 рублей за каждую транзакцию. То есть, по его словам, за выигрыш приходится еще и платить.