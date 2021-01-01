ПФР рассказал о процедуре получения 5000 рублей

Специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, кто в 2021 году может претендовать на единовременную выплату в размере 5000 рублей. Речь о семьях с детьми, говорится в сообщении опубликованном на сайте ПФР.

В декабре, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о том, что каждая российская семья получит по 5 тысяч рублей на ребенка, которому на момент 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. В большинстве регионов выплаты начали поступать еще в конце прошлого года. Однако те, кто по определенным причинам не успел подать заявление, могут рассчитывать на средства от государства еще несколько месяцев.

«Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Если семья раньше заполняла заявление на получение выплаты на ребенка во время пандемии, то деньги поступят на счет заявителя автоматически. В противном случае необходимо заполнить форму на сайте госуслуг или в клиентской службе ПФР.

Ранее, как сообщал «Рамблер», россияне создали петицию, в которой попросили президента России Владимира Путина продлить выплаты по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Родители объяснили свою просьбу тем, что содержание детей больно ударяет по семейному бюджету.