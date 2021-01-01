Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0033
14.12
1.2147
21.12
13.12

ПФР сообщил, кто может претендовать на выплату 5000 рублей 

Павел Тиунов 51 минуту назад
ПФР рассказал о процедуре получения 5000 рублей
Фото: ТАСС
Специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, кто в 2021 году может претендовать на единовременную выплату в размере 5000 рублей. Речь о семьях с детьми, говорится в сообщении опубликованном на сайте ПФР.
В декабре, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о том, что каждая российская семья получит по 5 тысяч рублей на ребенка, которому на момент 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. В большинстве регионов выплаты начали поступать еще в конце прошлого года. Однако те, кто по определенным причинам не успел подать заявление, могут рассчитывать на средства от государства еще несколько месяцев.

«Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Если семья раньше заполняла заявление на получение выплаты на ребенка во время пандемии, то деньги поступят на счет заявителя автоматически. В противном случае необходимо заполнить форму на сайте госуслуг или в клиентской службе ПФР.
Ранее, как сообщал «Рамблер», россияне создали петицию, в которой попросили президента России Владимира Путина продлить выплаты по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Родители объяснили свою просьбу тем, что содержание детей больно ударяет по семейному бюджету.
Видео дня. Маркетологи назвали самые желанные подарки на Новый год
Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение