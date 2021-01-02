Ветераны получат разовую выплату в 10 000 рублей

Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, кому из пенсионеров в этом году дадут единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, выплата будет производиться отдельно от назначенной пенсии. Деньги начнут зачислять пожилым гражданам через несколько месяцев.

Это будет выплата, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Соответственно, деньги будут выдаваться ветеранам.

«Получить по 10 тысяч рублей смогут Ветераны Великой Отечественной войны. Это будут граждане России, которые проживают в нашей стране, а также в Латвии, Литве и Эстонии. Выплата полагается инвалидам и участникам ВОВ из числа лиц, которые входят в соответствующий список согласно федеральному законодательству», — рассказали в ПФР.

Это будут как непосредственные участники военных действий, так и журналисты, которые работали на передовой, участники операций по ликвидации националистического подполья на западе СССР в 1944-1951 годы и другие.

Получить по 10 тысяч рублей ветераны смогут уже в апреле, деньги придут отдельно от пенсии.