Экономисты: рост пенсий не улучшит жизнь граждан 

"Пенсионеры будут жить только хуже. Понятно, что инфляция для подавляющего большинства неработающих пенсионеров является двузначной. Когда вы берете инфляцию в целом по экономике, вы, в том числе, смотрите цены, например, на видеомагнитофоны, шарикоподшипники большого диаметра и прочие вещи, которые на хлеб не намажешь. Тот кусочек инфляции, который нужен в данном случае, он значительно отличается от среднего. У пенсионеров что? У пенсионеров продукты, ЖКХ и лекарства", — пояснил Максим Кривелевич.